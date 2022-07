Před devíti měsíci se stala maminkou. Toto jsou plány Báry Strýcové na návrat k profesionální kariéře

Bára vyrazila na akci se svým synkem. Foto: archiv Pink Bubble

„Organizaci Pink Bubble už nějakou dobu ráda podporuji. Když je to možné, tak by člověk vždycky měl pomáhat,“ uvedla tenistka. „Byla jsem na tomto místě ještě v době, kdy se to stavělo. Pro malé a větší děti je skvělé, že mají možnost se rozptýlit. Strávit čas v nemocnici je těžký,“ říká Bára, která pomoc dětem vnímá o to citlivěji, když se stala sama maminkou.

Pravdou ale je, že sama Bára na pohyb neměla tolik času, neboť se věnovala synovi Vincentovi. „Vůbec nic jsem doteď nedělala. Chtěla bych se brzy vrátit na pár turnajů, tak jsem se začala pomalu hýbat,“ říká Bára.

„Chtěla bych si odehrát turnaje, na které mám dobré vzpomínky. Mám zmražený žebříček, a tak si můžu vybrat turnaje, které sama chci. Chci se připravit na to, abych podala co nejlepší výkon.“

Když sportovkyně trénuje, tak syna Vincenta většinou hlídá otec, novinář Petr Matějček. „Tatínek často hlídá. Pomáhají velmi babičky, mám skvělou mámu a tchyni. Ty jsou báječné.“

O prázdninách nebude trávit čas jen tréninkem a s manželem a synem. Strýcová se těší na sestru, která žije trvale ve Spojených státech. „Skoro se nevidíme. Potkáváme se maximálně jednou do roka. Sestra má dvě děti a i na ty se moc těším. Všichni mi velmi chybí. Když máme možnost, tak spolu trávíme čas každý den. Budeme trávit hodně času na horách,“ slibuje si Bára Strýcová. ■