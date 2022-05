Klip s Ondřejem Brzobohatým stihla Eva Burešová natočit ještě bez bříška: Slízli drsnou kritiku

Ondřej Brzobohatý & Eva Burešová - Léto Super.cz

„Já v celém tom muzikálu nemám žádnou letní táborákovou písničku, ale přitom jsem na nich vyrostl a říkal jsem si, že by muzikál měl takovou písničkou končit,“ vysvětluje Ondřej. Poté prý poprosil svou dlouholetou kamarádku Evu Burešovou, aby duet zpívala s ním. „Chtěl jsem, aby to byl duet, tak jsem si řekl, zazpívám to já jako autor muzikálu a vezmu si k tomu jednu z nejlepších zpěvaček v Česku,“ pěl na zpěvačku a herečku ódy Brzobohatý.

„Já jsem upřímně velice rád, že to s muzikálem dopadlo, i když jsem se na něj už dozvěděl spoustu různých názorů. To jsem samozřejmě čekal, protože je to svým způsobem zvláštní téma, tím, jak to rozděluje některé pseudointelektuály a lidi, kteří si na nic nehrají a normálně řeknou, že se jim Slunce seno líbí. Za mě je to zkrátka dobře zvládnutá komedie, člověk se u ní zasměje a upřímně vlastně hanit někoho nebo dílo někoho, kdo byl schopen rozesmát miliony lidí, mi přijde dost trapný,“ rozohnil se Ondřej při premiérovém uvedení písně Léto na Rádiu Blaník.

Servítky si ale nebrali ani diváci klipu na internetu, i když názory se různily a vyšlo to zhruba půl na půl. "Je mi líto, ale text úplně hrozný a prvoplánový. Nelíbí," píše jeden z nich. "Je to pro nenáročné.....béééé, méééé," přidal se další. "To nemá nic společného s tím filmem. Je to nesmysl a vůbec se to k tomu nehodí," domnívá se jiný.

Kritiky se dočkali i sami interpreti. "Písnička celkově utahaná, videoklip divný a to teprve nemluvím o tom, že zase Burešová," píše divák, který evidentně není hereččiným fanouškem. "Už je u nás přeburešováno a přebrzobohátěno. Denně na mě čumí," není spokojený ani jiný divák. ■