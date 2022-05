Manželka Libora Boučka zářila u Vojty Kotka v Máme rádi Česko. Podvod, protekce, rozčiloval se Jakub Prachař

Máme rádi Česko s Gabrielou Boučkovou FTV Prima

„Pokouším se vyhovět těm diváků, kteří si přejí, abych už konečně alespoň jednou vyhrál. A protože jiné techniky se mi nevyplatily, pokouším se vyvinout tlak na rozhodčího,“ přiznal bez okolků Vojta Kotek důvod výběru speciálního člena týmu.

Průběh hry a Gabrielina neuvěřitelná pohotovost nicméně vedly k pochybám a hlasitému nesouhlasu protihráče Jakuba Prachaře (38), jenž si myslel, že snad Libor dopředu řekl své manželce správné odpovědi.

„Ty jsi čestný člověk, Libore, viď? Takže před svou ženou nic netajíš, je to tak? Zeptám se na takovou drobnost – zapisuješ si do svého notebooku otázky k tomuto pořadu?“ ptal se Jakub a Liborovy odpovědi byly vždy souhlasné. „To mi stačí,“ udělal rychlý soud Jakub. Trpělivost mu ale došla záhy. Poté, co ve hře Pantomima Gabriela neuvěřitelně rychle uhodla drtivou většinu z deseti pojmů, se Jakub rozčílil. „Já jsem tak strašně překvapenej! Věděla devět věcí, devět! Přitom ani jedna nepřipomínala tu věc, kterou kolega Kotek ukazoval,“ křičel Jakub na celé studio.

Vojta si to ale nechtěl nechat líbit. „To je urážlivé! Protestuju, Jakube, ty vůbec nepřipouštíš variantu, že já bych dobře předváděl a Gabriela to byla schopna poznat,“ pustil se do hádky s Jakubem Vojta.

Že se jeho žena mohla dopustit podvodu, nevyvrátil ani moderátor. „Já mám zaheslovaný počítač, ale ona to heslo zná,“ smál se Libor Bouček. Jeho manželka byla nicméně nejen úspěšná, ale i nadšena z toho, že ji manžel do soutěže pozval. „Byla jsem hrozně překvapená, ptala jsem se, jestli to myslí vážně a pak jsem se zeptala, kdo vypadl. Myslela jsem si, že jsem náhradník,“ přiznala Super.cz Gabriela. Jak jí to v pátečním díle šlo, se podívejte ve videu. ■