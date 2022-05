Nechce být doma s Dádou: Po narozeninovém mejdanu vyrazil Felix Slováček na další párty. S půvabnou blondýnkou!

Felix Slováček Michaela Feuereislová

Z pochopitelných důvodů jako doprovod nezvolil manželku Dádu, ale na opulentní oslavu ve stylu Versailles, kterou pořádala podnikatelka Tamara Kotvalová, vyrazil s půvabnou blondýnkou, která měla na starosti moderování jeho vlastního večírku. O novou známost ale nejde. Moderátorka Michaela Dragounová je partnerkou jeho manažera Václava Hajátka.

Co ale není, může být. Felix sice už není žádný mladík, ale cítí se fyzicky v kondici a monogamii, natož celibát, nemá do příštích let v plánu. "Přál bych sám sobě i jiné radosti ze života. Taky ženské. To patří k životu," řekl Super.cz muzikant, když jsme se ho ptali na jeho soukromá přání. ■