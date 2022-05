Vysportované tělo vystavila slunečním paprskům: Gábina Partyšová dala na odiv své křivky v plavkách

Gabriela Partyšová Foto: archiv G. Partyšové

A přestože letní teploty naplno ještě neodstartovaly, Gábina se může chlubit snědým opálením jako od moře. To má díky práci kolem domu a na zahradě, kde tráví nejvíce času. „Je to tady pro mě oáza, moje nejoblíbenější místo je vzadu za domem, jsou tam nádherné sekvoje, které miluji,“ svěřila se Super.cz moderátorka, která pravidelně sportuje.

To přináší své ovoce a v plavkách se může chlubit štíhlou figurou. A zatímco nyní, chytá bronz ještě u sebe doma, zanedlouho plánuje vyrazit za hranice. „Pojedeme do Atén, chceme se tam podívat na památky, to bude koncem školního roku. Pak se nalodíme na řecké ostrovy,“ dodala Partyšová. ■