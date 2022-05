Odhalila dekolt i stehna v mini: Petra Svoboda recykluje jako Kate Middleton, šaty klidně vynese víckrát

Petra Svoboda Super.cz

Většinou zvolí buď hlubší dekolt, anebo kratší šaty. Tentokrát to moderátorka Petra Svoboda (39) zkombinovala, a v modelu od návrhářky Ivany Mentlové tak na párty v Trojském zámečku odhalila jak dmoucí vnady, tak i vypracovaná stehna.

"Dress code Versailles koktejl šik, který hostitelka Tamara Kotvalová (58) určila, nebyl vůbec jednoduchý. Radila jsem se i s kamarádem stylistou a zajeli jsme i do fundusu na Barrandov, odkud jsem si půjčila pelerínu, kterou mám přes šaty. A ty pocházejí z mého šatníku. Už je mám roky," vysvětlila Petra.

Moderátorka fandí recyklaci a udržitelnosti oděvů, kterou zpropagovala Kate Middleton (40). "Tyhle šaty mám opravdu dlouho, teď jsem je po letech oblékla podruhé. Myslím, že je škoda obléknout hezké šaty jen jednou. Neříkám, že byste je měli nosit třikrát do měsíce, ale jednou za čas, proč ne. Sama ale takových kousků, které by se daly vzít do společnosti, moc nemám. Spočítala bych je na prstech jedné ruky," uzavřela. ■