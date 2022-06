Výstřih až do pasu obvykle nenosí: Blondýnka známá z módních mol si tentokrát dodala odvahu

Veronika Chmelířová Super.cz

Modelku Veroniku Chmelířovou (35) jsme mimo módní mola, na nichž pravidelně předvádí pro návrhářku Beatu Rajskou, opravdu dlouho neviděli. Překvapila nás, když dorazila na velkolepou party do Trojského zámku. Na své poměry poměrně odvážně oblečená, výstřih měla až do pasu.

"To je sice pravda, ale je velmi rafinovaný. Sice je až do pasu, ale zakrývá vše podstatné, takže se nebojím, že bych ukázala víc, než by bylo vhodné," domnívala se Veronika, která si pod model nemohla vzít ani podprsenku. "Zatím vše drží, jak má," smála se.

Svoji absenci na společenských akcích nám také vysvětlila. K modelingu si totiž přibrala další práci, pracuje na soukromé zubní klinice, a prvním rokem také dálkově studuje vysokou školu.

"Jsem v prvním ročníku oboru zahradní krajinná tvorba, takže teď mám zkouškové období a ležím v plevelech, ze kterých mě čeká další zkouška. A vzhledem k tomu, že se musím učit všechny latinské názvy, je to dost náročné," uzavřela. ■