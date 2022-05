Ukrajinským uprchlíkům se na zámku Krejčíka a Stropnického narodilo miminko. Situace otevřela znovu debatu o vlastním

Daniel Krejčík Super.cz

Kromě toho, že hraje ve třech představeních Divadla na Fidlovačce, dabuje a s životním partnerem Matějem Stropnickým zušlechťuje zámek Osečany, tak Daniel Krejčík (27) pomáhá několika rodinám ukrajinských uprchlíků. Před pár dny do skupiny přibyl nový člen. „Máme tam miminko. Je to holčička a jmenuje se Daria,“ rozněžnil se herec.

Pro všechny byl příchod nového života velká událost. „Je pravda, že jsme na mimino čekali dlouho, protože paní přenášela. Měl jsem nastudované všechny eventuality, když praskne voda a podobně,“ prozradil nám o přestávce představení Absolvent Daniel.

Dan a Matěj se snaží mamince malé Darji pomáhat, jak je to je možné. „Sdílíme spolu jednu kuchyň, jednu koupelnu a jeden zámek. Jezdíme teda spolu k pediatrovi, jakkoli je potřeba, tak se snažíme pomáhat. Během své účasti v televizní realityshow Výměna manželek se Dan nechal slyšet, že by si velmi přál vlastního potomka. Ptali jsem se ho, jestli poslední zážitek nějak ovlivnil jeho rozhodnutí. „Byl jsem docela přesvědčenej. Když Mates zjistil, že když miminko pláče v prvním patře, tak to v tom druhém není slyšet, tak ho to motivovalo k tomu, že když se to jednou stane, tak to vydrží a že si svůj prostor uhájí.“

Myšlenka pořídit si potomka tedy Dana neopouští. „Kdybychom byli holka a kluk, tak bychom dítě dávno měli. Situace je holt komplikovaná. Kdyby z každé debaty, jestli si pořídíme dítě, jsme jedno měli, tak jich máme osm. Bohužel je to tak, jak to je,“ krčí rameny Daniel Krejčík. ■