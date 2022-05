Postelové scény prý Schneiderovou a Krejčíka baví: Divadelní sex je pro nás jako tělocvik, shodují se

Postelové scény jsou pro ně jako tělocvik. Super.cz

Dlužno dodat, že v divadelní hře, stejně jako v oscarovém snímku, není nouze o postelové scény. Jak se hlavním představitelům v divadelním kuse přístupném pro svou sexuální tematiku od patnácti let lechtivé scény hrají, jsme se ptali během přestávky v jednom z představení.

„Nás to spolu baví. Jsme už po těch mnoha zkouškách tak obouchaní, že s tím nemáme problém. Je to zpracované decentně a hezky výtvarně, takže tam vše není vidět na první dobrou. Je tam důležité nějaké tajemství," uvedla Jitka.

I Dan to bere s nadhledem. „Je to takový tělocvik, když se na vás kouká tolik lidí. Jednou jsem ti dal taky hlavičku,“ prozradil Krejčík s humorem a dodal: „Každý chlap by mi záviděltakové scény s Jitkou, ale já to přece jen nedocením," narážel se smíchem na svou sexuální orientaci.

Zatímco Dan spoléhá na lichotivé kouzlo divadelního nasvícení, Jitka je na sebe přísnější a průběžně na své fyzičce pracuje, aby se například nemusela stydět svléknout do negližé, jak se to v této hře děje. „Herečky se musí průběžně udržovat. Když se na mě lidi dívají, tak se snažím, aby to bylo nějak koukatelné," dodala.

Zajímalo nás, jestli hlavní představitelé kultovní film Mika Nicholse viděli, nebo ho cíleně nezhlédli, aby je výkony Anne Bancroft a Dustina Hoffmana neovlivňovaly. „Film jsem viděla před lety. Když jsem věděla, že budu hrát v tomto hezkém divadelním představení, tak jsem si ho pustila znovu,“ řekla nám Schneiderová, která neměla strach, že by ji filmová verze ovlivnila. „Divadlo je úplně něco jiného než film. Jsou tam úplně jiné významy.“

Podobně na tom byl i její kolega. „Já jsem ten film viděl na nějaké projekci v kině asi před deseti lety. Bylo to nádherný. I když je starý asi čtyřicet let, tak je strašně fashion. Naposledy jsem ho viděl asi čtyři dny před premiérou, když jsem měl pocit, že vůbec nevím, jak to hrát,“ smál se Daniel Krejčík. ■