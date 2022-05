Nechci přispívat k zamořování veřejného prostoru. Daniela Písařovicová promluvila o vztahu s Brzobohatým

Je zvyklá spíše klást otázky, než je dostávat. Moderátorka si ale zachovala důstojnost. Michaela Feuereislová

Když jsme ji potkali na otevření terapeutického hřiště dětských pacientů fakultní nemocnice v Motole, o které se postarala organizace PinkBubble Martiny Šmukové, téma jejího nového vztahu jsme otevřeli. „Bylo by fajn, kdybychom ten vztah měli pro sebe. To je vždycky lepší varianta. Vzhledem k tomu, že se to dostalo na veřejnost, tak musíme pracovat s kartami, které jsou už rozdané,“ řekla Super.cz Daniela.

Do žabomyších rozepří bývalá hvězda veřejnoprávního sektoru nevstupuje. „Do boje já nechodím, to mi není vlastní. Snažím se to brát tak, jak to je, a těším se, až to přestane všechny zajímat. Mám pocit, že lidé jsou už otrávení a já nechci přispívat k zamořování veřejného prostoru v tom smyslu, že bych zveřejňovala něco ze svého soukromí. Soukromí by mělo zůstat za zdmi našeho obydlí a není třeba se tomu nějak věnovat,“ řekla Super.cz moderátorka.

Písařovicová má za sebou vztah se známými muži, jako je například Lukáš Hejlík (42). Nepomohly jí tyto zkušenosti v situaci, ve které se nyní nachází? „Tehdy byla situace diametrálně odlišná. Myslím si, že nejlepší je se k ničemu nevyjadřovat. Je to nejlepší cesta, dosáhnout toho, aby vše utichlo,“ míní.

A jaké bude její léto? „Zatím spíš řeším, jak budu fungovat v práci, kde musím vracet kolegům nějaké služby. Pro mě je ideálně strávená dovolená, když odjedu na víkend k mým rodičům, kde dokážu úplně vypnout hlavu,“ řekla moderátorka, které jsme se následně ptali, jestli plánuje nějakou dovolenou i s přítelem Ondřejem. „Je logické, že pokud po vašem boku někdo je, tak s ním někam vyrazíte,“ dodala diplomaticky Daniela Písařovicová. ■