Do očí se jí nepodíváte: Takhle obří dekolt Kateřina Průšová dlouho nepředvedla

Kateřina Průšová Super.cz

Když řekneme, že si modelka Kateřina Průšová (38) na velkolepou party ve stylu Versailles v trojském zámku oblékla kalhoty, sako a top, asi tím nikoho nenadchneme. Ovšem to se musíte podívat na obří výstřih, který zvolila. A podprsenku nechala samozřejmě doma.

"Jsem taková Angelika 21. století," smála se, když jsme ocenili její sexy outfit, a přirovnala se k nezkrotné markýze andělů. "Je pravda, že jsem měla připravený jiný outfit, krásné pastelové šaty, ale bála jsem se počasí, ještě dopoledne pršelo a bylo asi dvanáct stupňů," vysvětlovala.

Do očí se Kateřině málokdo podíval, což je škoda, protože je má krásně modré. "A taky mám hodné srdce a bezvadnou povahu. Nejsem žádná frfňa a nekupuju zbytečnosti," vyzdvihla s úsměvem svoje další klady bývalá Miss ČR, až to skoro znělo jako žádost o seznamku. "Ne, to opravdu ne," odmítla naši nabídku Průšová. ■