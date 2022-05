Slavní přáli k narozeninám Felixi Slováčkovi: Hlavně ať se to zlepší s Dádou!

Narozeninová přání pro Felixe Slováčka Super.cz

Hodně zdraví. To bylo samozřejmě nejčastější přání od známých tváří, které navštívily narozeninový večírek muzikanta Felixe Slováčka (79). Přátelé by mu ale přáli také šťastnější soukromý život, než v těchto dnech prožívá.

"Ženský už mu přát nebudu. To už si vyjasnil," narážel gratulant Milan Drobný (77) na ukončený vztah Slováčka s Lucií Gelemovou (39), od níž se vrátil zpět k manželce Dádě Patrasové (66).

Manželka Luďka Soboty Adriana věří, že s Dádou to bude Felixovi zase klapat. "Myslím, že to teď nebylo úplně to pravé, ale jsem optimista, tak furt věřím, že to napraví, protože ona je skvělá holka," doufá.

Víc spokojenosti v osobním životě popřál také skladatel Zdeněk Barták. "Víme, o čem mluvíme, a myslím, že je to jen otázka času a bude to dobré," věří i on, že to s Dádou bude zase v pořádku.

"Ať si užívá ten nádherný život, který má. Je umělec, a umělci prožívají život emocemi, daleko niterněji než my, obyčejní intelektuálové," domnívá se mistr etikety Ladislav Špaček. "Klid v duši je to, co člověk potřebuje nejvíc. Je úplně jedno, kolik má peněz nebo co se děje nebo neděje," dodal skladatel Ondřej Soukup (71). ■