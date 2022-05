Topmodelka Karolína Kurková v Česku: Navštíví rodinu, předá ceny a čeká ji velké focení

Karolína Kurková Foto: Super.cz

Do Česka podle informací Super.cz přiletěla topmodelka Karolína Kurková (38). Kromě toho, že chce strávit čas se svojí rodinou, ji u nás také čeká několik pracovních povinností.

Už 7. června předá Czech Social Awards, což jsou ocenění pro českou internetovou komunitu na sociálních sítích, pak ji čeká další nabitý program. „Karolína je dnes v Miláně na jeden den, následně se vrací se do Miami a znovu přiletí šestého června, kdy se zúčastní Czech Social Awards a bude zde také fotit jeden velký projekt, ke kterému zatím nemůžeme více prozradit,“ svěřila Super.cz agentka Karolíny Kurkové.

„Vždy se moc těší do Prahy, kterou má velmi ráda. Bude tady několik dní a zpět do Česka se vrátí v září, a to na Mistrovství Evropy v basketbalu,“ dodala Karolíny agentka Lenka Horová Jochová k nabitému programu, který topmodelku čeká. ■