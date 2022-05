Veronika Kašáková se před svatbou ztrácí před očima: Hubne kvůli focení v bikinách

Veronika Kašáková Super.cz

Stejně jako na finále Miss Czech Republic, vyrazila i na letní párty do Trojského zámku celá v bílém. Vdávat se přitom Veronika Kašáková (32) bude až v srpnu. "Je fakt, že mi šijí pořád tak krásné bílé šaty, že bych se v každých klidně vdávala," smála se modelka.

Šaty měla ušité na míru, pro takhle štíhlé dámy se v konfekci těžko najdou róby, které by jim seděly jako ulité. "Musela jsem je ještě minulý týden přezkoušet, protože se mi postava mění. Čeká mě focení jedné titulky, kdy budu v plavkách, takže se snažím, aby to vypadalo dobře a co nejmíň se retušovalo. A hubnu i tím, že v noci málo spím," vysvětlila maminka malého Matyáše, který se narodil loni v únoru a kvůli jeho vrozené metabolické nemoci ho sleduje jako ostříž.

Veronika moc na společenské akce nechodí, tady si od hostitelky Tamary Kotvalové ale přebírala šeky na půl milionu korun pro svoji nadaci. Dalším velkým večírkem už bude její srpnová svatba, na niž nyní vylaďuje detaily. ■