Aleš Háma se chystá na prázdniny snů a pořádně se kvůli nim plácne přes kapsu: Neuvěříte, kam míří

Aleš Háma Super.cz

"Máme tam tedy jeden týden, kdy máme klasickou rodinnou dovolenou na Jadranu. Ale těším se na dvě cesty, které snad dobře dopadnou. Ta první je do kanadského severního teritoria do oblasti Yukonu a na Aljašku. Tam jedu s mladším synem, protože se starším už jsem po stopách zlaté horečky byl. S manželkou mě pak čeká cesta do další mé oblíbené destinace, a tou je Skotsko. Tentokrát by to měly být Vnější Hebridy s ostrovem Sky," vypočítal. Zmíněné destinace přitom patří k těm dražším.

V našem videu jsme si povídali o nebezpečích, které ho na cestách mohou potkat. Třeba medvědi. "Je to trochu divočejší a vím, co očekávat. Přítomnost medvědů je poměrně běžná. Minule jsme medvěda potkali už u parkoviště a vřískal jsem až k řece. Existuje i speciální sprej proti medvědům a byl jsem svědkem, jak ho jedna paní ze Slovenska omylem použila jako repelent sama na sebe. Obsahuje extrakt z chilli, takže dost trpěla," vyprávěl. ■