Další nálož pro Amber Heard: Po Moss před soudem znovu promluvil i Depp. Hereččin výraz mluví za vše

Kate Moss u soudu svědčila ve prospěch svého ex Johnnyho Deppa. Profimedia.cz

Oba se vyjádřili k údajnému incidentu, k němuž došlo před lety na Jamajce. Heard před soudem v minulosti uvedla, že měl Depp Moss shodit ze schodů. On i samotná Kate to však popřeli.

„Odcházeli jsme z místnosti a Johnny vyšel dřív než já. Byla bouřka, a když jsem odcházela z pokoje, uklouzla jsem na schodech. Poranila jsem si záda a křičela jsem, protože jsem nevěděla, co se mi stalo, a měla jsem bolesti. Johnny přiběhl, aby mi pomohl, odnesl mě do mého pokoje a zajistil lékařskou pomoc,“ popsala situaci modelka.

Její slova pak herec potvrdil. „Jak Kate Moss dosvědčila, přesně toto se před mnoha a mnoha lety stalo. Vzpomínám si, jak jsem o tomto incidentu mluvil se slečnou Heard, kvůli dešti, protože ten den, kdy Kate uklouzla, velmi hustě pršelo. Popsal jsem jí ten příběh,“ uvedl Depp.

„Slečna Heard si ten příběh překroutila a ve své mysli proměnila v něco velmi ohavného. Nikdy se nestalo, že bych Kate strčil z jakýchkoli schodů, přesto to tady (Heard) vyplivla už třikrát.“

Hereččin právník na to reagoval slovy, že jeho klientka o tom prostě slyšela jisté drby. „Jaké drby?“ ptal se advokáta herec a znovu zopakoval celý příběh.

„A takhle to bylo, to je celé. A pak se objeví drby, nikdy jsem o žádných neslyšel, dokud se toho nechopila slečna Heard. Takhle to je,“ dodal Depp.

Amber Heard výpovědi vyslyšela, nepřekvapivě, s nepříliš spokojeným výrazem. Depp od soudu naopak odcházel s dobrou náladou, usmíval se, pozdravil se s ostrahou i fanoušky, kterým poté zamával i z okénka auta. ■