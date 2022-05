Za pár měsíců oslaví už 20. narozeniny: Natálie Grossová se rolí puberťaček ale ještě nějakou dobu nezbaví

Natálie Grossová Super.cz

„Budu hrát roli, která se jmenuje stejně jako moje ségra Denisa a bude to taková rošťanda. Ještě můžu hrát puberťačky, je mi devatenáct, tak je to dobré,“ prozradila na tiskové konferenci muzikálu Natálka, kterou v letních měsících čeká spousta práce a zkoušení na jevišti.

Přestože v loňském roce úspěšně dodělala maturitu, studiu se zpěvačka věnuje stále. „Nyní studuji pomaturitní studium angličtiny, musím skloubit zkoušení v divadle, přípravu písničky a školu. Věřím, že to nějak zvládnu. Baví mě studovat angličtinu, takže to půjde,“ svěřila se Super.cz Natálka, která se stále vrací do školní lavice. „Musím docházet do školy, ale dá se to vyřešit i jinak, když nemůžu, tak posílám úkoly a podobně. Ale na trochu jiný režim jsem zvyklá,“ dodala zpěvačka. ■