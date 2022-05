Babeta z Ordinace Bára Štěpánová otevřeně: S manželem jsme skončili hned první den v posteli

Bára Štěpánová Foto: Televize Seznam

V pořadu Moje místa na Televizi Seznam, který diváci uvidí ve středu ve 20 hodin a zpětně díl mohou sledovat na videoportálu Stream, promluvila také o vztahu s manželem či o svých povahových rysech. „Nejsem úplně typ, který by byl mezi lidmi oblíbený. Ani pro to nic vlastně nedělám. Naopak, spíš dělám všechno pro to, abych oblíbená nebyla,“ svěřila upřímně. A velmi otevřená byla i dál.

„Zjistila jsem, že si lidi o mně myslí, že jsem nepříjemná a od rány. Já si myslím, že jsem spíš na ránu. Ale když o tom tak přemýšlím, tak vlastně sama nevím, jaká jsem. Nemám žádné kamarádky. Strašně se bojím, aby mě někdo nezranil, abych se nedostala do situace, která mi bude nepříjemná. Určitě nejsem člověk, který by se dal všanc. Dalo by se říct, že sama sebe ale vlastně neznám. Můj muž mě zná, ale ani jemu neřeknu všechno,“ přiznala.

Manželem Báry Štěpánové je hudebník Miroslav Barabáš. Vzali se v roce 2009 v Praze a byla to prý velmi intenzivní láska od samého počátku. „S manželem jsme skončili hned první den v posteli. Ale to neznamená, že jsme se dlouho nedobývali. Jsem ráda, že nám to vyšlo. Naše svatba byla velikánská, takový malý festival. Ale já si z toho skoro nic nepamatuji. Máme ale naštěstí fotky, na kterých vidím, že mi to slušelo,“ usmívala se herečka.

Velmi populární se stala právě díky dvěma v úvodu zmíněným rolím. A zatímco někteří kolegové říkají, že seriály dělají, aby zaplatili účty, ona se k Babetě hlásí a přístup těchto kolegů kritizuje.

„Co opravdu nesnáším, pohrdám tím a je to pro mě doslova odporný, je, když herci říkají, že televizní seriály dělají jen proto, aby bylo na složenky. Jakože: Abyste si nemysleli, já jsem přeci umělec, a tohle dělám, jen abych si vydělal peníze. A nemyslete si, že mě to baví... Pokud bych k této práci měla takto přistupovat, tak to nebudu dělat,“ říká rozhodně.

Ze své seriálové Babety je ale nyní smutná. „Nemám tam moc prostoru, nemám tam moc co hrát,“ posteskla si. ■