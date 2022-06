Od začátku kariéry se dost změnila: Poznáváte slavnou zpěvačku s nezaměnitelným hlasem?

Lana vyrazila na nákupy. Profimedia.cz

Autorka hitů jako Summertime Sadness, Young and Beautiful nebo Born to Die stáhla vlasy do drdolu a oblékla tříčtvrteční džíny, bílý top a košili a k tomu pohodlné žabky. Od dob, kdy se dostala do světel reflektorů, ubrala na líčení a z hubeňoučké holčiny je žena s plnými tvary.

Přestože poslední roky byly pro umělce náročné, Lana rozhodně nezahálela a loni vydala dokonce dvě alba. Její celkově sedmé studivé album nazvané Chemtrails over the Country Club vyšlo v březnu a v říjnu následovalo osmé Blue Banisters. Přestože se očekávaly nominace na ceny Grammy, nakonec se jich rodačka z New Yorku nedočkala. ■