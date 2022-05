Byla to moje chyba, myslel jsem si, že je to můj konec: Jaromír Jágr popsal srážku s tramvají

Nehoda elektromobilu Jaromíra Jágra Aktu.cz

„Byla to moje chyba. Na Plzeňské jsem se snažil přejet z jednoho směru do druhého. Kontroloval jsem si tu druhou stranu a ve vhodnou chvíli jsem do ní najel. Byl ale velký provoz a v tom jsem nestihl zareagovat na tramvaj, která jela velkou rychlostí ve stejném směru jako já. Všiml jsem si jí půl metru přede mnou, na poslední chvíli,“ popsal Jágr situaci.

„Myslel jsem si, že je to můj konec. Vždy jsem věřil, že vyšší moc má nade mnou ochrannou ruku a dnes jsem se o tom znovu přesvědčil. Díky Bohu!“ uvedl Jágr.

„A také mě překvapila a vlastně i zachránila moje KIA, ze které jsem i přes to, jak to hrozivě vypadalo, vylezl bez zranění. Co je ale nejdůležitější, že se cestujícím v tramvaji nic nestalo. Tímto bych tuto smutnou událost zakončil,“ dodal Jágr s díkem těm, kteří na místě zasahovali.

K nehodě došlo krátce po desáté hodině dopolední, hokejista následně podepsal revers, že nepotřebuje převoz do nemocnice. Následně jej na místě vyzvedla jeho partnerka Dominika. ■