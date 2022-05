Vážná nemoc střev a 15 kilo dole. Zpěvačka poprvé od nemoci předváděla na módní show. Takhle vypadala

Kateřina Pechová Super.cz

"Fyzicky se cítím také lépe. Pojí se to se zdravím, tělo se uzdravuje, kila dolů neuškodí. Nám ženám se zvedá i sebevědomí. Přesto ale razím to, že je hlavní, aby se žena cítila dobře, v jakékoli váze," řekla Super.cz Kateřina Pechová, která byla jednou z hvězd módní show Debbie Brown.

I tam kila dole ocenila. "Já u těchto přehlídek obvykle kila neřeším, mě to bavilo i s kily navíc. Má to vždycky skvělou atmosféru. Nyní mi modely lépe padnou, lépe to vypadá. A to je fajn," upřesnila.

Zdravotní stav je čím dál lepší. "Zlepšuje se to, makám na tom," dodala s tím, že velkou oporou je jí manžel, muzikálový herec Peter Pecha. "Byl to těžký půlrok. Petr je držák. Střeva jsou druhý mozek, se říká, a i moje psychika byla jiná. Náš vztah to ale myslím utužilo. Petr se ukázal jako parťák," uzavřela. ■