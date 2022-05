Dům jim zapálili úmyslně: Je to kruté, přišli jsme o nenahraditelné vzpomínky, svěřila Alex Mynářová

Alex Mynářová Super.cz

V našem rozhovoru jsme ovšem probírali jiná témata. Zejména kauzu domu Mynářových v Osvětimanech, který lehl popelem. "Už je jasné, že dům byl zapálen úmyslně, o to je to horší. Byla bych raději, kdyby šlo o chybu v elektroinstalaci. Oplakali jsme to. Trávili jsme tam víkendy i Vánoce, měli jsme tam osobní věci, které jsou nenahraditelné. Je to kruté," svěřila Super.cz a v našem videu vyčíslila některé z položek.

"Z domu nezbylo nic, jen základová deska. Na podzim se to začne stavět celé znova. Bude to trochu jiné, během sedmnácti let, co ten srub fungoval, se na něm našly nějaké mouchy. Třeba tam byla moc malá kuchyně, takže se to vylepší, když už k této události došlo," snaží se Alex v nešťastné události najít i klady.

Spokojená je v práci pro Český rozhlas, návrat na televizní obrazovky zatím vylučuje. "Ta práce mě velmi baví, poznám díky ní spoustu zajímavých lidí, takže si rozšiřuji obzory. Obrazovka je nabídnutá, ale v tuto chvíli na to není vůbec prostor," doplnila. ■