Po třetím rozchodu se dali Vojta Drahokoupil se starší partnerkou zase dohromady: Co o zpěvákovi jeho přítelkyně říká?

S pauzami jsou spolu už dva roky. Po třetím rozchodu se dali zpěvák Vojta Drahokoupil (26) a muzikálová zpěvačka Aneta Vrzalová opět dohromady a klape to prý jako nikdy předtím. " Opět se vznáším na obláčku zamilovanosti. Jsem s ním fakt šťastná. Těmi rozchody se to pořád nakopává a znovu se zamilováváme, " svěřila Super.cz Aneta, která je o čtyři roky starší než její partner, je rozvedená a vychovává malého syna.

Bavili jsme se i o Vojtových psychických problémech, kvůli nimž odstoupil i z reality show Survivor. "Já doma tenhle jeho problém vůbec nepociťuju. Když se vrátil, byl psychicky víceméně v pořádku, jenom konzultoval některé věci se svojí lékařkou. Byl normální, v pohodě, jeli jsme hnedka na dovolenou. Není to nic, co by mě vykolejilo, anebo bych se na něj dívala jinýma očima," vysvětlila.

Aneta i Vojta spolu museli čelit i tlaku okolí, kterému se nezdálo, že si Vojta našel starší partnerku s dítětem, podobný pohled měli i její známí, kteří soudili, že pro ni mladší partner nebude dostatečnou oporou. Podrobněji jsme to rozebrali v našem videu. ■