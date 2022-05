Adele pod palbou kritiky od fanoušků: Při odchodu z restaurace vypadala zdrceně

Adele při odchodu z restaurace Profimedia.cz

Pouhé dva týdny poté, co zpěvačka Adele (34) oslavila narozeniny a prozradila, že zažívá nejkrásnější období života, se musí vypořádat s ostrou kritikou od fanoušků. Pod jejich palbu se dostala na sociálních sítích kvůli tomu, že ani čtyři měsíce po zrušení vystoupení v Las Vegas nebyla schopna učinit jakoukoli nápravu. Podle posledních záběrů, kdy zpěvačka odcházela z restaurace, na ni množící se nespokojenost dolehla.

Adele se letos v lednu v emocionálním video vzkazu svým fanouškům na Instagram se slzami v očích omlouvala, že musí posunout svá vystoupení v rámci svého turné v Caesar’s Palace, což odůvodnila komplikacemi spojenými s omezeními kvůli pandemii covidu-19. Stalo se tak pouhých 24 hodin před plánovaným začátkem.

Fanoušci tehdy s lítostí zpěvaččinu omluvu přijali, i když mnozí z nich si speciálně na její koncert udělali volno a zaplatili letenky, ubytování a měli další nemalé výlohy. Zpěvačka tehdy slíbila, že se koncerty uskuteční v náhradním termínu a jejich vstupenky budou pochopitelně platné. Jenže po čtyřech měsících je stále ticho po pěšině a lidem už začíná docházet trpělivost.

„Rozhodl jsem se, že požádám o vrácení peněz ze show Adele ve Vegas. Jsou to čtyři měsíce a nemáme žádné informace o nových termínech. Při současné ceně letenek už mi to za to nestojí,“ množí se podobné komentáře na zpěvaččině Twitteru, ale i na oficiálních stránkách prodejce vstupenek. Někteří upozorňují, že si potřebují zařídit cestu, ale jiní jsou o dost razantnější.

„Jsou to už čtyři měsíce a promarnila jsem spoustu dolarů, abych jela do Vegas pro nic za nic,“ rozčiluje se jedna z uživatelek a další se přidává: „Ahoj Adele, jak je? Co se děje s koncerty ve Vegas? Necháváš si moje peníze nebo co?“

Podle jiného fanouška se Adele chová jako primadoma a další upozorňuje na to, že je nyní zřejmě příliš zaneprázdněná svým novým přítelem, než aby řešila rostoucí obavy fanoušků.

To vše na zpěvačku zřejmě dolehlo a když ji v úterý večer přistihli fotografové při odchodu z restaurace Nobu v Malibu s jejím přítelem Richem Paulem, působila velice sklíčeně. ■