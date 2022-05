Pěvecké duo Kamélie po 42 letech: Hana Buštíková a Dana Vlková plastiky odmítají

Kamélie: Hana Buštíková a Dana Vlková Super.cz

"Pořád ještě vystupujeme, nejvíc jezdíme na Moravu. Zpíváme spolu přes čtyřicet let, ale kamarádky jsme padesát," prozradily Hana s Danou, že už by na to sice měly věk, ale do hudebního důchodu se rozhodně nechystají.

"V létě nás čekají menší festiválky a také městské slavnosti. Zpíváme hlavně naše staré písničky, i když před pěti lety jsme vydaly novou desku Trend, ale posluchači stojí o ty starší pecky," doplnily interpretky hitů Jako Robinson anebo Formule.

Hana i Dana si stále udržují štíhlou postavu, v našem videu prozradily, jaký na to mají recept. Plastického chirurga zatím nevyhledaly a stárnou přirozeně. "Kdyby chodil na plastiku každý, vypadaly by všechny ženy stejně a my si chceme zachovat osobitost," shodly se. ■