Velkolepá narozeninová párty Felixe Slováčka bez Dády Patrasové: Zkazila by mi oslavu, svěřil muzikant

"Všichni lidi, kteří sem přišli, mě mají rádi, a já si to velice užívám. V mém věku už se má slavit všechno, takže kdykoli bude příležitost, bude se slavit ve velkém," usmíval se spokojeně Felix, který se cítí být ve skvělé formě a zdravý jako buk, pravidelně také sportuje. Příští rok má v plánu oslavit kulatiny velkým koncertem v O2 areně.

Gratulanti stáli hodinovou frontu, aby mu mohli předat dárky, které si prý muzikant rozbalí až doma. "Od Aničky jsem dostal lahev drahého italského vína a velký pytel křupavých tyčinek Grissini. Sice nepřišla, ale omluvila se. Ale jsem rád, že je tady Felix a dcera z prvního manželství René, která má pro mě dárek doma, takže si to vezmu, až k ní půjdu na návštěvu," řekl Super.cz.

Zajímalo nás samozřejmě, co mu dala manželka Dáda, tedy kromě skandálu kolem bouračky, a také to, proč vlastně na oslavě není. "Dostal jsem od ní takové krémy proti stáří. Rozhodla se sem nejít a myslím, že udělala dobře. Vlastně by mi tady zkazila oslavu. Není tady a ani nebude," vysvětlil Felix Slováček.

A co by přál sám sobě do příštích let? "Především to, aby mi sloužil sluch. A pak i jiné radosti ze života. Taky ženské. To patří k životu. A samozřejmě i to, aby to bylo s Dádou víc v pohodě," uzavřel. ■