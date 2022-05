Anička Slováčková terčem útoků. Lidé mi píšou, že jsem zrůda, a přejí mi smrt, šokovala

Anička Slováčková neprožívá jednoduché období. Michaela Feuereislová

Zpěvačku v úterý cestou ze zkoušky s její skupinou nafotili paparazzi s kolegou z kapely. Usmívala se. A to se neodpouští. Okamžitě jí začaly chodit desítky zpráv, jak je necitelná. Došlo to tak daleko, že Aničce někteří dokonce přejí smrt.

"Asi jo. Asi jsem na tu rakovinu měla fakt radši chcípnout. Jak mi spousta z vás napsalo," napsala na sociální síti Anička.

"Z jedné fotky, kde se usmívám, vznikají zprávy o tom, jaká jsem zrůda a jak stojím jako celej člověk úplně za hovno. Nevíte naprosto nic o tom, co si kdo z nás prožívá, jak to všechno řešíme, nebo vůbec jak dlouho už se o něco snažíme," říká smutně Anička, která rodinnou situaci už několik let nenese dobře a s bratrem se všemožně snaží pro mámu najít pomoc. Bohužel zatím marně. ■