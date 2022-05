Další hvězda Survivoru bude zřejmě muset pod kudlu. Tomáš Zástěra má dva měsíce po návratu vážné zdravotní komplikace

Tomáš Zástěra o zdravotních komplikacích Super.cz

"Zdravotní komplikace se mě stále drží. Deset dní je koleno v pohodě, dva dny se belhám. Stále čekám, jestli se to umoudří, nebo jestli bude třeba operace," řekl Super.cz Zástěra.

Stále neví, co přesně s kolenem má. Lékaři bohužel tuší, že jen klidový režim zřejmě stačit nebude. "Diagnóza je všelijaká - buď prasklý meniskus, nebo narušené boční vazy. Už jsem po dvou operacích, další zásah by nebyl ideální. Čeká se, jestli to příroda nedá nějak sama. Zatím to tak úplně nevypadá," vysvětluje Zástěra.

V Dominikánské republice zhubnul jedenáct kilo. To už je ale také minulostí. I když se vrátil k veganské stravě, kila zpět už má. "Pár kil už jsem nabral zpět. Zhubnul jsem v Dominikáně jedenáct kilo, sedm už je nahoře zpět," uzavřel. ■