Moderátorka zpráv na Nově Iveta Vítová poprvé promluvila o rozvodu. Stojí za ním jiná žena?

Moderátorka Iveta Vítová (39) promluvila o rozvodu. Je to úplně poprvé, co z jejích úst vyšlo slovo rozvod. Doposud se vyjádřila jen tak, že začíná v 39 letech žít nový život. Nyní přiznala, že její manželství s Jaroslavem Vítem, se kterým mají dvě děti, Anetku a Matěje, končí.

"Rozvod se řeší," řekla Super.cz Iveta Vítová. Mluví se o tom, že důvodem rozvodu je nová známost jejího stále ještě manžela. "K tomu se nechci vyjadřovat. Máme dvě děti, musíme fungovat jako rodiče, najít společnou řeč. Není to jednoduché. Už kvůli Anetce, které je osm let a vše si může přečíst. Věřím, že společnou řeč najdeme a budeme fungovat v rámci možností," říká smutně Vítová.

Nejdůležitější jsou pro ni nyní její děti. "Anetka to vnímá, dělám všechno pro to, aby to pro ni bylo co nejméně citlivé. Snažím se s ní mluvit otevřeně. Doufejme, že to pocítí co nejméně," vysvětluje.

Na děti je momentálně sama. "Je to náročné období, Anetka chodí do školy, malému rostou zuby, v noci nespí, je to těžší. Přesto bych neměnila. Člověk to musí brát tak, jak to je, a já jsem ráda, že děti jsou spokojené a zdravé. Bude dobře," dodala Vítová. ■