Při požáru jí málem uhořel pes a skončila na ulici: Muzikálovou hvězdu zachránila Lucie Bílá

Jsou to tři týdny, co si prošla peklem. Panelákový byt na pražském Chodově, kde žila s partnerem a jejich psem, zachvátil požár, a zpěvačka Markéta Poulíčková přišla o střechu nad hlavou. Zachránila ji Lucie Bílá (56), se kterou se poznala v Hudebním divadle v Karlíně, kde spolu účinkovaly, nyní v jejím divadle hraje. Nejsou to jen kolegyně, ale i kamarádky.