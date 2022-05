Špína, smrad, psí moč i nechutná koupelna. Při pohledu do záchodové mísy se Iva z Výměny manželek málem pozvracela

Iva byla zděšena zanedbanou domácností ve Výměně manželek. TV Nova

Tak tohle nečekala ani v tom nejhorším snu. Iva (34) se přihlásila do Výměny manželek s partnerem Mirkem (33) a dcerou Miou (8). Hlavním důvodem prý byly peníze. Iva říká, že jí je jedno, do jaké rodiny přijede, protože se podle svých slov ničeho nebojí. To ale netušila, co na ni čeká v domečku ve Velkém Šenově, kde žije Veronika (42), Martin (50) a jejich dcera Michalka (3,5).

Jakmile vstoupila do na první pohled neudržovaného domku, hned věděla, že je zle. Čekala na ni všudypřítomná špína a zanedbaná domácnost. To vše v kombinaci se zápachem. „Ježiš, to je smrad, vajgly, fuj, ne, ne, to je fakt smrad, to není normální,“ stěžovala si.

V kuchyni ji pak přivítala smečka pejsků. „Kolik jich tady je? Čtyři, jo? Jo, další ještě na gauči,“ kroutila nevěřícně hlavou Iva. „Já si říkala, že nebudu brečet, ale to nejde, já jsem v chlívku. Jak v tomhle může někdo vychovávat dítě? Je to tu zablešený, fuj, vždyť to není ani ustlaný,“ naříkala u pohovky náhradní manželka, která byla v šoku i z dětského pokojíčku.

„No to si děláš p*del, to nedám, tohle. Ty pavučiny, prach, je to tu zatuchlý a netopí se tu,“ láteřila. A to ještě netušila, co uvidí v koupelně. Při pohledu do záchodové mísy se málem pozvracela.

„Já se zebleju z toho záchodu, panebože jak může být někdo takový prase, ta druhá se sem nebude chtít vrátit, až pojede od nás,“ měla jasno. „A teď se tam ještě vych*al ten pes, a ještě to pije,“ doslova naříkala. Středeční Výměna manželek tak bude hodně výživná. ■