Byla jako chodící kostra s kudrnatou hřívou: 180 cm vysoká zpěvačka v době modelingové kariéry vážila jen 56 kilo

Kateřina Pechová Super.cz

S Katkou jsme se potkali na křtu její knihy o péči o kudrnaté vlasy. "Samozřejmě jsem chtěla to, co nemám, takže vlasy rovné jako hřebíky do pasu. Ale právě modeling mě ubezpečil, že jsem se svojí kudrnatou hřívou výjimečná a zapamatovatelná. Na druhou stranu, když vám na castinzích říkají, že jste hezká, ale chtělo by to tak dvě kila dolů, vás postupně přesvědčí, že jste tlustá, i když to tak vůbec není. Ještěže jsem měla rozumné rodiče, jinak bych mohla skončit s anorexií nebo bulimií," svěřila a více to rozebrala v našem videu.

Se svým tělem se vyrovnala, i když jednu dobu měla o pár kilo víc, než by si přála. Nyní váží 68 kilogramů, ale cíleně nehubla. Katku totiž postihla nepříjemná nemoc střev. "Musela jsem vynechat určité potraviny, ale cítím se dobře," doplnila Pechová, která se vrátila i na módní mola. "Děkuji návrhářce Debbie Brown, která mi to na své přehlídce umožnila. Možná to nebylo naposledy," usmívala se spokojeně. ■