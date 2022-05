Už mi neposílejte fotky mého snoubence s jinou ženou: Rozchod slavného zpěváka provází skandál

Liam Payne a Maya Henry se rozešli. Profimedia.cz

Zpěvák z kdysi populární kapely One Direction Liam Payne a jeho snoubenka Maya Henry se rozešli. Není to poprvé, co ohlásili konec vztahu, tentokrát to ale nejspíš bude nadobro. Hudebník už se objímá s jinou.