Počet partnerů, psů i podnikání: Ve všem Agáta Hanychová trhá rekordy!

Agáta Hanychová Super.cz

Protože jsme se setkali na akci oděvní firmy, zajímalo nás, jak vlastně modelka Agáta Hanychová (37) pokračuje v podnikání v oblasti módy. Zkoušela to už několikrát, ale nikdy jí to příliš dlouho nevydrželo. Počtu firem, které založila, mohou konkurovat jen počty jejích partnerů a psů, kteří se u ní doma vystřídali.

"Měla jsem spoustu e-shopů na oblečení a vždycky jsem vymyslela nějakou žhavou novinku. Kdysi to byly třeba tylové sukně, kterých se prodalo asi tři tisíce. Teď na to nemám úplně čas, ale je pravda, že chystám kolekci plavek na wake, protože v normálních bikinách holkám vypadávají prsa. Domluvila jsem se se švadlenou, já už je mám doma a budu je zkoušet, jestli mi z toho ty prsa nepolezou," plánuje Agáta.

"Ještě mám jeden e-shop, kde jsme dělali takové malované bundy. Ale já vždycky, když to rozjedu a funguje to, tak mě to přestane bavit. Ale tolik e-shopů jako psů a mužů jsem určitě neměla," smála se Hanychová. "Vždycky, když mi něco jde, tak mě to přestane bavit," ujišťuje. ■