Neuvěříte, že už oslavila 72. narozeniny: Saxana Petra Černocká vypadá stále fanstasticky

„Po té pauze jsem už zpět, je to krásné. Kvůli hodině a půl na jeviště s diváky tam člověk dojede. Někdy je to hrůza, ta infrastruktura, neumíme stavět silnice a bohužel už se to nezmění. A v mém produktivním věku se fofrem do Ostravy neprojedu. Hodně hrajeme na Moravě, hodně vystupuji s Bokomarou a někdy s mým manželem, to je jistota,“ svěřila se Super.cz zpěvačka a herečka, kterou jsme potkali na zahájení výstavy v Retro muzeu, které sídlí v pražské Kotvě.

Vedle vystupování je pro ni důležité mít také čas na odpočinek. Nejvíc vypne doma na zahrádce a se svými zvířaty. „Čas na odpočinek mám, ale já už potřebuji relaxovat déle. Mám doma psa a kočku a to je pro mě největší relax, hlavně naše štěně. Já, když přijedu ze zájezdu, sesunu se do křesla a mám na hrudi svinutého jezevčíka nebo kocoura, to mě hned srovná,“ prozradila Černocká, která je také ráda v přírodě.

„Mám před barákem malou zahrádku, tam jsem si nasázela kytky, to jsou teď moje dvě štěstí,“ dodala představitelka legendární Saxany, která bez titulní písně k filmu neodzpívá žádný svůj koncert. „Mám pořád ten svůj směšný dívčí hlas, tak mohu stále zpívat ty staré písničky a Saxanu zpívám, hned jak přijdu,“ dodala zpěvačka. ■