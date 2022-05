Nevěřili byste, že už oslavila 50. narozeniny: Tereza Maxová cvičí a jí zdravě nejen kvůli vzhledu

Tereza Maxová vyhrála genetický jackpot. Super.cz

Málokdo by tipoval, že loni v srpnu oslavila Tereza Maxová (50) padesáté narozeniny. Při pohledu na její vitální maminku Alenu by se dalo říct, že modelka vyhrála v životě genetický jackpot.

„Není to jen moje maminka, ale i teta, nebo babička,“ uvedla topmodelka a filantropka na oficiálním představení archu pětadvaceti poštovních známek, které symbolizují pětadvacet let fungování Nadace Terezy Maxové.

Kráska se ale nespoléhá pouze na dobré geny. „Je ale pravda, že je za tím spousta dřiny. Pojďme si říct, že to není úplně zadarmo. Člověk musí cvičit, zdravě jíst. Je to důležité nejen proto, že člověk dobře vypadá, ale že tady chci být dlouho. Že chci být aktivní babička jako moje mamka. Je to taková babička, která jde s dětmi na kolo, na brusle, nebo lyžovat. Je to můj velký vzor. Doufám, že to mám od ní odkoukaný a že mi to zdraví vydrží,“ uvedla s úsměvem Tereza Maxová. ■