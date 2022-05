Výlet za gorilami, potápění s velrybami, ale i romantika v Mikulově: Celý život dřela, teď se Maxová odměňuje

Musela cestovat kvůli práci. Nyní už si plní vlastní sny. Super.cz

Po mnoha letech života na azurovém pobřeží se Tereza Maxová (50) vrátila s rodinou do České republiky, která se stala základnou k vyjížďkám do zahraničí. Topmodelka a filantropka často cestuje do turecké oblasti Kaplankaya, kde s manželem Burakem Oymenem vede pětihvězdičkový hotel.

Dalo by se říct, že život této krásné a velkorysé Terezy je jedna velká dovolená. Zaznamená vůbec změnu během letních prázdnin?

„Ono to jen tak vypadá, člověk také hodně pracuje a věnuji se také dětem. Během léta určitě pojedeme do Turecka, kde jsme našli druhý domov. Pojedeme určitě také na jih Francie. Dřív člověk rád jezdil do neznáma, ale teď ráda jezdím domů. Tam, kde si odpočinu, kde mají děti kamarády. Na dobrodružné cesty nejezdíme už tak často jako dřív,“ rozpovídala se o cestování Maxová na oficiálním představení archu pětadvaceti poštovních známek, které symbolizují pětadvacet let fungování Nadace Terezy Maxové.

Své padesátiny oslavila Maxová přece jen dobrodružnější cestou. V africké Rwandě měla to štěstí spatřit divoké gorily v jejich přirozeném prostředí. Co dalšího má Tereza na seznamu?

„Sny si plním. Kromě goril mám na seznamu kuchařskou školu v Itálii. Letos pojedu do Řecka do Delf. V budoucnu bych ráda vyrazila do Kostariky, do Peru a ráda bych se potápěla s velrybami na Madagaskaru. Těch snů je tam mnoho. Postupem času to přijde,“ uvedla pokorně modelka.

„Nemám na seznamu jen daleké drahé cesty. Mám tam například i návštěvu Mikulova nebo Suchdola nad Lužnicí (místo v jižních Čechách, odkud pochází Terezin otec - pozn. red.).“

Maxová je v období, kdy si své sny může plnit. „Mám tým v nadaci, který dělá skvěle svou práci. Děti jsou odrostlejší. Mám maminku, která vždycky pomůže. Mám partnera, který se stará. Můžu si dopřát čas pro sebe,“ říká Tereza, která má pocit, že si od života nyní může brát.

„Od svých osmnácti let jsem velmi intenzivně pracovala. Dřív jsem si vyčítala čas strávený jen pro sebe. To si už dneska nevyčítám. Říkám si: ’Dopřej si to, holka. Celý život jsi pracovala, tak proč ne.‘“ ■