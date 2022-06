Za padesátku se Tereza Maxová nestydí: Neřeším malichernosti a nebojím se konečně říkat ne

Tereza Maxová má vlastní poštovní známku. Super.cz

Byli jsme u toho, když se Tereza Maxová (50) přišla osobně podívat na tisk známek, připomínajících 25 let existence její nadace. A nechyběli jsme ani u oficiálního představení známek, které zdobí podobizna modelky a filantropky společně s kresbami dětí, které podporuje její nadace.

„Je to pro mě obrovská pocta, že něco takového vyšlo. Není to ale o mně, na těch pětadvaceti známkách jsou kresby dětí z dětských domovů, kterým pomáháme,“ říká Tereza.

Pětadvacet dětských kreseb symbolizuje pětadvacet let fungování nadace. „Za prací nadace stojí obrovský tým. Spousta lidí, kteří nám pomáhají. Mnoho dětí už je dospělých a stojí na vlastních nohách. Chceme tím komunikovat, že za těch pětadvacet let jsme pomohli mnoha lidem a že se pomáhat musí. Známka je takovým symbolem pomoci,“ popsala své poselství modelka.

Té bylo loni padesát let. Došlo na bilancování? „Za padesátku se nestydím, naopak. Když je člověku padesát, tak neřeší malichernosti a zbytečnosti, kterými se dřív trápil. Nedělá si hlavu z věcí, které nejsou důležité. V tomto věku si člověk dokáže říct ne a šetřit tak energií, které je málo,“ říká Tereza.

„Naviguji se teď životem jinak. Ke každému věku něco patří. Když je člověku dvacet, tak jde do různých dobrodružství bezhlavě, aniž by si uvědomil různé souvislosti. Když je starší, tak je opatrnější, ale v ledasčem zase moudřejší. Všechno má něco do sebe.“ ■