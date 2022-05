Další miminko na obzoru: Herečka a bývalá moderátorka Snídaně s Novou je podruhé těhotná

Marta Dřímal Ondráčková Foto: archiv M. Dřímla Ondráčkové

"Podruhé. S nekonečnou pokorou a láskou. Budeme čtyři," napsala na sociální sítě ke snímku, kde už se jí bříško pod letními šaty zřetelně rýsuje. Samozřejmě jsme byli zvědaví, v kolikátém měsíci je, zda už si nechali s manželem říct pohlaví miminka a také jsme chtěli vědět, kde vlastně žijí. Protože měl její muž práci nejprve v Německu a poté v Anglii, Marta s ním pendlovala po jeho štacích a v Česku se jeden čas téměř neobjevovala.

"Z Anglie už jsme se vrátili před rokem. Teď to mám tak, že pendlujeme a půl týdne jsme se v Německu a půl tady," vysvětlila Marta. "Do porodu mě v červnu čeká ještě natáčení Ordinace, tuto sezónu Luskutáka jsem dokončila právě dnes a na Streamu jedu svůj pořad Udržksicht," upřesnila, jak to má momentálně s prací.

S fází těhotenství dělá tajnosti a jako překvapení si nechává i pohlaví očekávaného miminka. "Termín porodu nikdo neví. Chci mít klid. Ale pokud jde o jméno, jedno je jisté. Vybírat ho bude Sophi," prozradila Super.cz, že volbu nechává na dceři. ■