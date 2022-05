Točila o domácím násilí, sama si jím prošla a od té doby je single: Krásné herečce volal britský expřítel i z vězení

Aneta Kernová Super.cz

"Spousta lidí domácím násilí prochází, trpí jím. Prožila jsem si to i já sama, když jsem chodila s jedním klukem, který na mě nebyl vůbec hodný. I proto jsem ráda, že jsem součástí tohoto projektu. On byl z Londýna a já odjela do Prahy. Je to asi tři roky zpátky a nebyla jsem na tom psychicky dobře, řešila jsem to různě s kamarády, kteří mi řekli, že tenhle vztah je opravdu problém a nemohu v něm setrvávat," vyprávěla.

"Až díky nim jsem si uvědomila, že jde o toxický vztah a rozešli jsme se vlastně po esemesce. Pak ještě volal z vězení asi před půl rokem. Nevěděla jsem, kdo mi volá, bylo to britské číslo, tak jsem myslela, že je to nějaká nabídka role, ale byl to on. Nepoložila jsem mu to, mám v povaze to, že jsem zvídavá. Ale nevím, za co byl odsouzený, to mi říct nemohl," dodala.

Na premiéru se připravovala hlavně psychicky, aby byla schopná se na sebe dívat. "Ale ne kvůli tématu, spíš proto, že jsem až moc sebekritická, a protože to byla moje první hlavní role, tak jsem byla vlastně pořád na plátně," vysvětlila, proč z první projekce na slavnostní premiéře v kině Atlas odešla asi po 15 minutách.

Od rozchodu Aneta žádného oficiálního přítele nepředstavila, prozradila také, že nikdy nechodila s Čechem. "Nějak to nevychází. A můj ideální chlap? Měl by to být surfař a nejlépe Francouz," upřesnila svoje požadavky na partnera. ■