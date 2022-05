Slovenská Adriana Lima má ženskou postavu a tělo samý sval! Ve světě modelingu ji stále milují

Karolina Chomisteková Super.cz

"Jsem velmi ráda, že to stále jde. Ve světě modelingu teď chtějí modelky, které vypadají více jako ženy, reálněji," řekla Super.cz Karolina.

"Vždy jsem milovala sport, jsou na mě vidět svaly. Někdy se stalo u klientů, že to nemají rádi, nechtěli mě. Já se ale nebudu kvůli takovým požadavkům omezovat. Nemusím se každému líbit. Ale jsem ráda, že to jde nyní trendem zdravé formy prezentování, trendem normálnosti," vysvětlila slovenská Adriana Lima.

"Adriana je nádherná žena, kterou jsem odmalička obdivovala. Je to příjemné to slyšet. Teď jsem byla fotit plavkovou kampaň ve Španělsku a také mi to tam opakovali. Je to vždy fajn a příjemné,"usmívá se Chomisteková, které se ve světě stále daří.

"Stále cestuju hodně do zahraničí. Miluju to. Mám cestovatelskou duši. Zítra odlétám do Berlína na prezentaci světové šperkařské značky, jsem jediná z Čech a Slovenska, kterou si vybrali. Nesmírně si toho vážím," dodala s tím, že na prestižní akci chce zářit. Proto si v Pařízské ulici vybírala šperky a také šaty italské módní návrhářky Elisabetty Franchi. ■