JLo všichni známe. A tato krásná brunetka je partnerkou druhého slavného Afflecka

Casey Affleck a Caylee Cowan na festivalu v Cannes Profimedia.cz

„26. leden je den, kdy jsme se poprvé potkali. Vesmír se spiknul, aby nás spojil, když jsme to nejvíc potřebovali. Calebe Casey Afflecku, jsi druhou půlkou mého srdce. Jsi úžasný a milující partner,“ napsala herečka v den prvního výročí setkání.

I on nechal nahlédnou do jejich vztahu. „Před rokem jsme se potkali. Před pár měsíci jsem zmoudřel. Díky bohu, že nebylo pozdě,“ uvedl. „Nevím, čím jsem si tě zasloužil, ale jsem odhodlaný to udržet navždy,“ napsal zamilovaný Casey.

V minulosti byl ženatý s herečkou Summer Phoenix, mají spolu dceru Indianu (17) a syna Attica (14).

Cowan začala svou kariéru na divadle, postupně se dostala k filmům. Její první role přišla v roce 2019 v romantickém dramatu Sunrise in Heaven, aktuálně má na kontě 8 titulů, další jsou v přípravě.

Casey Affleck je mladším bratrem herce a filmaře Bena Afflecka (49), který nedávno obnovil vztah se svou někdejší láskou Jennifer Lopez (52). Pár už se po roce vztahu i zasnoubil. „Poklidná sobota, doma, a dva lidé, kteří si slibují stát při sobě. Dva šťastlivci, kteří dostali druhou šanci na pravou lásku,“ komentovala romantický moment zpěvačka. ■