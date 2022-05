Eva Burešová i Míša Tomešová jako drsné šelmy. Herečky ze ZOO pózovaly jako zvířecí modelky

Eva Burešová FTV Prima

„Jednou jsem geparda hladila, bylo to malé koťátko. V patnácti letech jsem jezdila zpívat na mikulášské besídky a po nás přijel cirkus – tehdy jsem znovu měla šanci si geparda pohladit. Gepard rychle běhá, já asi nejčastěji utíkám na vlak, ale nejrychleji dokážu popoběhnout, když se něco děje dětem. To je pravidlo tří vteřin, kdy dokážu vyběhnout z domu na zahradu. Jinak za mnou nikdo vytrvale neběhal. Ani pan Tomeš, my jsme si tak šli naproti,“ smála se Míša.

Jako vlk se někdy cítí Eva Burešová, jež se momentálně těší na druhého potomka. „Jak říká indiánský horoskop, vlk je zvíře, které je velmi citlivé, drží se stranou, působí nepřístupně. Může za to nejen jeho plachost, ale také obava z toho, že někdo zneužije jeho důvěru. Citlivost je však i jeho silnou stránkou. Je empatický a starostlivý, umí dobře vycítit potřeby ostatních a svým blízkým je vždy připraven pomoci. A pokud je nejhůř, stane se z něj šelma ochotná tvrdě bojovat a dát najevo svou sílu,“ varovala Burešová.

Mladičká herečka Michaela Pecháčková (18) se proměnila v páva. Pyšná v tom negativním smyslu prý ale není.

„Nejvíc jsem pyšná na svoji sestru, protože si jde za svými sny. Je jí deset, a už ví, co chce. Pomalu taky začíná nakukovat do hereckého světa. Jsem pyšná také na své kamarády, ale někdy i sama na sebe. Rodiče mě taky pochválí, když jsou pyšní, třeba když jsem se dostala na konzervatoř nebo uběhla půlmaraton. V tu chvíli je to hezké slyšet. V tom negativním slova smyslu, že jsem pyšná, tak to mi nikdo ještě neřekl, a jsem přesvědčená, že jsem ani nikomu nedala důvod k tomu, aby si to myslel,“ míní. Na další herečky ze ZOO a jejich proměny ve zvířata, se podívejte v galerii. ■