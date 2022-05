Děsivá vzpomínka Igora Bareše: Herec byl přímo na divadelním jevišti svědkem pokusu o sebevraždu

Igor Bareš Foto: Teki Shine/FTV Prima

K incidentu došlo v roce 2016 v Mahenově divadle. „Nám tam při jedné repríze na jeviště Mahenovy činohry skočil sebevrah,“ řekl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (pořad uvádí Prima v úterý) a situaci dále rozvedl.

„Když jsme zahajovali druhou polovinu, zvedala se opona, hrála pompézní hudba, sbor pantátů, jak se říká starším hercům, projde pod oponou, hodí kytky na hrob Anežky, otočí se, jdou nazpátek a přichází hlavní zloduch, Sekal. To jsem byl já. Stál jsem připravený za vraty, koukal jsem se, abych přišel ve správný okamžik. A najednou jsem slyšel strašlivou ránu a velké sténání a naříkání,“ popsal herec situaci, na kterou nezapomene.

Muž skočil přímo za záda pantátů, což byl šok pro všechny účinkující, ale také diváky v sále. V první chvíli nikdo netušil, co se děje. „A najednou jsem zažil to, čemu se říká, že se zastaví čas. Nevěřil jsem, že něco takového může existovat, ale opravdu to existuje. Než si uvědomíte, co se stalo, než přijede sanitka... To najednou tak nabobtná, že se vám to zdá jako věčnost,“ vzpomíná herec.

Dle slov Bareše šlo o technika. „Měl osobní problémy a myslel si, že to tím skokem vyřeší,“ dodal herec s tím, že muž naštěstí přežil. ■