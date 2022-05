7 vášnivých polibků Felixe Slováčka nejen pro manželku Dádu, ale i slavné kamarádky

Felix Slováček a Dáda Patrasová Foto: Jindřich Mynařík / CNC / Profimedia

Známý hudebník Felix Slováček (79) od pondělí pomalu klepe na dveře osmdesátníků. Ještě rok mu zbývá do oslavy kulatin, ale večírek chystá i na své 79. narozeniny. Oslavu plánuje na úterý. Vitální saxofonista je stále aktivní, koncertuje a vydává nové desky. Co by za to jiní muži v jeho věku dali?