V náročném divadelním dramatu ze sebe vydávají všechno: Takhle budou přes léto čerpat síly Medvecká a Štěpánková

Medvecká a Štěpánková předvedou psycho drama matky s dcerou. Super.cz

„Tuto hru jsme tady loni v létě hrály. Vzduch, venkovní prostor tomu dodává jistou vzdušnost. Hodně to pomáhá,“ nechala se v našem rozhovoru slyšet Lucie, která dodala: „Je pravda, že se nejedná o komedii, ale o silný příběh. I v životě ale často dochází k situacím, které jsou černo-humorné a o to se snažíme i my na jevišti. Není to jen černá díra do duše.“

Ptali jsme se, jestli po přehrání psychologického dramatu matky s dcerou musí herečky někde dočerpat pozitivní energii. „Vy si to představujete hezky a romanticky. Já bych řekla, že realita je mnohem obyčejnější. Většinou po představení poděkujeme, přijmeme připomínky od režiséra a pak se vydáme cestou k domovu,“ uvedla paní Medvecká. „Je pravda, že po představení to máme za sebou. Že jsme vydaly maximum. Často mě to táhne jít pěšky domů přes Malou Stranu.“

Nejen prací budou herečky žít o prázdninách. „Doufám, že po dvou letech v srpnu vyjedu do své oblíbené destinace Ivan Dolac na Hvaru, kde to mám moc ráda. V červenci se budu hodně snažit věnovat vnoučatům, pracovat na zahradě a snad i sklízet jahody, které jsem zasadila,“ svěřila se se svými plány Taťjana Medvecká. Její kolegyně Lucie Štěpánková se také těší na odpočinek u moře. „Mám dvě holčičky, takže léto budu trávit s nimi. Pojedeme k moři a uvidím, co nám léto ještě přinese,“ dodává Lucie Štěpánková. ■