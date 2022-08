Energetická krize? Herečka se otužuje a doma spala i ve 13 stupních

Máša Málková Super.cz

„Příběh popisuje hospodářskou krizi třicátých let spojenou se sháněním práce. Na to je moje postava Mary velký odborník. Krize ve společnosti obnáší placení elektřiny, plynu a podobně. Přes komické situace je to téma, které ve společnosti aktuálně velmi rezonuje. Máme to vtipně udělané, ale v něčem se to potkává s nynější realitou. Jsem zvědavá, jak na to teď diváci budou reagovat,“ řekla Super.cz Málková, která zrovna v den rozhovoru dostala oznámení o zvýšení cen energií. „Beru to tak, že je taková doba. Projevuje se to ve všem,“ krčila rameny.

Marie, přezdívaná mezi kolegy Máša, sama na vlastní kůži pocítila, jaké je to dostat se do nekomfortní situace. „Bohužel mi jedna energetická společnost odpálila tepelné čerpadlo a byla jsem čtyři měsíce bez tepla. Pořídila jsem si speciální spacák a nějak jsem to zvládla,“ dnes už se usmívá.

K tomu se Máša otužuje a už od dědečka byla zvyklá, že doma nebylo přetopeno. „Spala jsem doma i ve třinácti stupních, člověk je pak svěží,“ dodala se smíchem. ■