Tohle tělo jí vyneslo zlato! Hana Mašlíková bodovala s obřími svaly na soutěži v bikini fitness

Hana Mašlíková Michaela Feuereislová

Hanka soutěžila ve dvou kategoriích. V kategorii Beginners, tedy začátečníci, vybojovala zlato, v Masters bikini fitness pak bronz. Už dopředu avizovala, že jde bojovat o medaili, ne se jen zúčastnit. Vytouženému cíli podřídila naprosto vše.

„Nebudu lhát, že to nebolí. Ráno vstávám bolavá, usínám bolavá. Je to obrovský zápřah. Do toho jídlo, to je teprve náročné. Musím mým klukům vařit, a vlastně se toho nesmím ani dotknout, nesmím ochutnat. Prakticky jím jen suché maso s rýží, vejce. Je to masakr, ale vím, za čím si jdu,“ řekla Super.cz měsíc před závody Mašlíková. ■