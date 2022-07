Herectví kloubí s povinnostmi otce. Když nemá Písařík hlídání pro děti, nechá je čekat během představení v zákulisí

Písařík nám vyprávěl o plánech na léto. Super.cz

Už dávno neplatí, že by měli herci v létě tak dlouhé volno jako třeba učitelé. Své o tom ví i Martin Písařík (43). Ten hraje na několika letních scénách včetně té, kterou na pražském Novém Světě provozuje Divadlo Ungelt. „Zaplaťpánbůh za to, že herci mají v létě nějakou šanci pracovat,“ narážel herec na pro mnohé těžké období koronavirové pandemie a nuceného pracovního útlumu.

V životě se snaží Martin hledat harmonii. „Snažím se věnovat i rodině a nejen pracovat. Hrajeme soboty, neděle, svátky, Vánoce. Kluci mě vidí málo, a tak se snažím se jim věnovat aspoň přes léto,“ říká tatínek osmiletého Patrika a pětiletého Marka.

Letos o prázdninách Písaříkovy čeká pohoda v Česku. „Do zahraničí se nechystáme, chceme si užívat Čechy. Máme neoplocenou chatičku v lese. Kluci tak řádí venku, pracují se dřevem a podobně,“ popisuje oblíbenou aktivitu Písařík, který s dalšími kolegy pravidelně jezdí s dětmi na výlety, aby ulevili jejich maminkám.

V minulosti se stalo, že herec neměl pro své děti hlídání a ony na něj musely čekat v divadle. „Musel jsem je vzít do Hudebního divadla v Karlíně. Byli ale zlatí. Seděli z boku přímo na jevišti. Do tohoto světa je ale úplně netahám. Chci, aby měli hezké dětství, v divadle se dějí různé věci, mluví se tam jadrně a podobně,“ vysvětluje herec.

Ptali jsme se Martina, jestli se u dětí projevují nějaké umělecké vlohy. „Jsou to raubíři a šašci. To můžou mít po mně, nebo po přítelkyni. Hodně s nimi blbne. Líbí se mi, že jsou hraví,“ říká hrdý otec, který své děti hodlá ve všem podporovat: „Nebudu je do ničeho nutit. Budu je podporovat, ať už si vyberou jakoukoli práci.“ ■