Bylo by zvláštní, kdyby nezdědili talent po rodičích: Tatiana Dyková popsala rozdílné vlohy svých synů

Tatiana Dyková Super.cz

„Prostřední Cyril by vás z fleku pobavil. Nejmladší Lojzík se spíš ‚podědovatěl‘, píše povídky a básničky a je to kouzelné. Nejstarší František sice chodí do dramatického kroužku, zásadně ale nemusí před obecenstvo,“ popsala herečka, která ale své děti nechává jít vlastní cestou. „Všechno se to mění a je těžké zatím předpokládat, jak se to s nimi bude vyvíjet.“

Kluci chodí do školy na pražských Vinohradech, kterou navštěvuje spousta potomků jiných slavných rodičů. I herečka se občas podílí na uměleckém rozvoji dětí.

„Chodí tam děti mnoha herců. Pan ředitel s takovou sbírkou počítá. Škola je to akční a dělá různé společné akce. A když má někdo čas, tak pomáhá. Před Vánocemi jsme třeba hráli betlém,“ prozradila Dyková. ■